Deliver Us The Moon Collector’s Edition atterra su Wired Store nel 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) Il prestigioso editore Wired Productions ha oggi annunciato il lancio in orbita di una speciale Collector’s Edition dell’acclamato thriller fantascientifico Deliver Us The Moon della KeokeN Interactive. Con sole 2.000 unità disponibili, questa Collector’s Edition imperdibile avrà un certificato di autenticità numerato, sarà disponibile per il preordine su Wired.gg/DeliverUsCollectors e arriverà ai fan quest’inverno, al prezzo consigliato di £79,99 / €99,99 / $99,99, per PlayStation 4 e Xbox One. La Collector’s Edition di Deliver Us The Moon contiene: Un’Edizione deluxe del gioco (per PS4 o Xbox One)La premiata ... Leggi su gamerbrain

GamesPaladinsIT : Il cielo è pieno di stelle! Deliver Us The Moon Collector’s Edition atterra su Wired Store nel 2020… - Ghido85 : RT @GamesPaladinsIT: Deliver Us The Moon - La Collector's Edition arriverà nel 2020 - GamesNewsFinder : Xbox & Switch News: Deliver Us The Moon – La Collector’s Edition arriverà nel 2020 - GamesPaladinsIT : Deliver Us The Moon - La Collector's Edition arriverà nel 2020 - AnilKumarKapil9 : PM Narendra Modi to deliver the inaugural address at India Global Week 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Deliver The Deliver Us The Moon: in arrivo l'edizione da collezione Gamereactor Italia Deliver Us The Moon Collector’s Edition atterra su Wired Store nel 2020

Il prestigioso editore Wired Productions ha oggi annunciato il lancio in orbita di una speciale Collector’s Edition dell’acclamato thriller fantascientifico Deliver Us The Moon della KeokeN ...

Cena, pranzo, spuntini: chi vince la gara del food delivery

Lo smart working ha cambiato parecchio lo stile di vita degli italiani e, se molti si sono rimessi in cucina, altri invece hanno optato per il food delivery, e ancora di più hanno fatto un mix delle ...

Il prestigioso editore Wired Productions ha oggi annunciato il lancio in orbita di una speciale Collector’s Edition dell’acclamato thriller fantascientifico Deliver Us The Moon della KeokeN ...Lo smart working ha cambiato parecchio lo stile di vita degli italiani e, se molti si sono rimessi in cucina, altri invece hanno optato per il food delivery, e ancora di più hanno fatto un mix delle ...