Perde un dente in diretta tv: la reazione della conduttrice è virale (Di sabato 18 luglio 2020) Perde un dente in diretta tv: la reazione della conduttrice è virale Piccolo e imbarazzante incidente di percorso per la conduttrice ucraina Marichka Padalko. Impegnata a leggere il tg, la giornalista ha dovuto gestire un fastidioso imprevisto, ma la sua reazione è diventata virale sui social. La Padalko, mentre leggeva le news del giorno in diretta tv, ha perso un dente, ma ha completamente ignorato l’accaduto, acciuffando il dente incriminato in una mano e mettendolo da parte, senza battere ciglio, proseguendo con il notiziario come se nulla fosse successo. Il popolo del web, a cui non sfugge mai nulla, ha prontamente ... Leggi su tpi

repubblica : Perde un dente leggendo il tg: la conduttrice fa finta di niente - zazoomblog : Conduttrice perde un dente in diretta e continua come niente fosse: ecco il video - #Conduttrice #perde #dente… - zazoomblog : Conduttrice perde un dente in diretta e continua come niente fosse: ecco il video - #Conduttrice #perde #dente… - FonteUfficiale : La giornalista ha perso un dente in diretta tv, ma è andata avanti fino alla fine Il video: - FQMagazineit : Conduttrice perde un dente in diretta e continua come niente fosse: ecco il video -

Ultime Notizie dalla rete : Perde dente Perde un dente leggendo il tg: la conduttrice prosegue facendo finta di niente La Repubblica Perde un dente in diretta tv: la reazione della conduttrice è virale

La Padalko, mentre leggeva le news del giorno in diretta tv, ha perso un dente, ma ha completamente ignorato l’accaduto, acciuffando il dente incriminato in una mano e mettendolo da parte, senza ...

Perde un dente mentre parla in diretta: l'annunciatrice del tg non si ferma e prosegue

Sondaggi elettorali, Azione scavalca Italia Viva: Calenda torna davanti a Renzi Poche variazioni nell'ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7: stabile la Lega, che resta saldamente in testa ...

La Padalko, mentre leggeva le news del giorno in diretta tv, ha perso un dente, ma ha completamente ignorato l’accaduto, acciuffando il dente incriminato in una mano e mettendolo da parte, senza ...Sondaggi elettorali, Azione scavalca Italia Viva: Calenda torna davanti a Renzi Poche variazioni nell'ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7: stabile la Lega, che resta saldamente in testa ...