Disabilità, Isfoa in Consiglio Ministri per progetti d’inclusione (Di sabato 18 luglio 2020) Vincenzo Mallamaci, cardiologo di fama internazionale, pro rettore vicario Isfoa – Libera e Privata Università di Diritto Internazionale –, presidente e fondatore dell’ Associazione Onlus ‘E Ti Porto in Africa’ unitamente a Filomena Bianco – Segretario Generale nonché preside della Facoltà di Psicologia dell’Isfoa ed a Francesco D’Ambrosio, direttore Ufficio Stampa Isfoa sono stati ricevuti da Antonio Caponetto a Palazzo Chigi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana per un istituzionale ed ufficiale incontro. Il magnifico rettore Isfoa, professore Stefano Masullo, spiega: “Antonio Caponetto, ... Leggi su ladenuncia

