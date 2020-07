Osimhen al Napoli, ci siamo. La conferma dal club francese: “Ai dettagli, il calciatore ha scelto” (Di giovedì 16 luglio 2020) Arriva anche la conferma dal Lille: per Victor Osimhen al Napoli è ormai cosa fatta. Lo ha confermato il direttore generale della società francese, Marc Ingla, durante la conferenza stampa di presentazione dell’ultimo acquisto: “siamo ai dettagli finali per il trasferimento di Osimhen – ha detto – C’erano anche altri club ma la scelta del giocatore ormai è fatta. È un peccato doverlo cedere ma andrà via”. Napoli, Adejo a CalcioWeb presenta Osimhen: “un mix tra Drogba e Eto’o. Puoi fare 20 gol ovunque, ma in Italia sarà difficile. I difensori sono forti” Napoli, 80 milioni per ... Leggi su calcioweb.eu

