Lega: faide in Giunta Zingaretti con caso Troncarelli (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma – “L’assessore alle Politiche sociali, Alessandra Troncarelli, fa un passo indietro, rinunciando a candidarsi ad un concorso regionale da assessore in carica, senza pero’ evitare la figuraccia anche a Nicola Zingaretti. Grazie al caso sollevato dalla Lega, i 1.283 aspiranti al concorso ora sono protetti da una improvvida candidatura stile Prima Repubblica. Tuttavia, la toppa e’ peggiore del buco: emergono faide interne alla Giunta Zingaretti.” “Secondo Radio Pisana, infatti, dopo il caso ‘mascherine fantasma’, prosegue lo scontro tra il vicepresidente della Giunta, Daniele Leodori, e l’assessore alla Sanita’, Alessio D’Amato. La Troncarelli ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Lega faide Lega: faide in Giunta Zingaretti con caso Troncarelli RomaDailyNews Appartenenza, violenza e armi bianche: a Milano torna l’incubo delle pandillas, le gang di latinos

Ms13, Barrio 18, Latin King. Sono nomi che i milanesi avevano purtroppo imparato a conoscere quando, nel giugno del 2015, un capotreno di Trenord, Carlo Di Napoli, era stato aggredito a colpi di mache ...

23enne accoltellato su un autobus a Milano: si ipotizza una faida tra gang

Ieri sera a Milano un ragazzo di 23 anni è stato pugnalato da un gruppo di 7/8 persone mentre si trovava su un autobus. Gravi le sue condizioni. E’ successo ieri sera a Milano: su un autobus della lin ...

Ms13, Barrio 18, Latin King. Sono nomi che i milanesi avevano purtroppo imparato a conoscere quando, nel giugno del 2015, un capotreno di Trenord, Carlo Di Napoli, era stato aggredito a colpi di mache ...