Udinese-Lazio, Inzaghi: “Abbiamo provato a vincerla in tutte le maniere” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Abbiamo provato a vincerla in tutte le maniere, ma in questo momento è così. Ci mancano 3 punti per la matematica qualificazione in Champions, siamo vicini. Lunedì c’è la partita importantissima con la Juventus e dobbiamo andare avanti”. Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio Simone Inzaghi dopo il pareggio con l’Udinese. “Sappiamo cosa abbiamo passato alla ripresa – ha detto l’allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – ma nulla toglie al nostro campionato. Siamo tornati a lottare per uno scudetto fino a dieci partite dalla fine. Abbiamo pagato gli infortuni e la sosta forzata”, ha concluso Inzaghi. Leggi su sportface

