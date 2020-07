Rai 1, torna Superquark: ecco dove ci porterà stavolta (Di mercoledì 15 luglio 2020) Da stasera e per sette settimane, torneremo ad immergerci nelle bellezze della Terra, grazie alle nuove puntate di Superquark, dove ci porterà ? Piero Angela (Fonte foto: Getty Images)Questa sera inizia una nuova avventura di Superquark, lo storico programma Rai che ci ha consentito nei diversi anni, di girare virtualmente il mondo, insieme al fidato conduttore, Piero Angela. La prima puntata, andrà in onda oggi alle 21:25. Non è stato facile, ha spiegato lo stesso conduttore e giornalista, per gli operatori, svolgere il proprio lavoro in fase di piena pandemia, Coronavirus. Piero Angela ha spiegato: “Il problema non si è posto tanto per me, che ho dovuto solo stare attento a mantenere le distanze in studio durante le registrazioni, ma per gli inviati, che hanno trovato ... Leggi su chenews

Raiofficialnews : #TheResident, la 2^ stagione: da stasera, martedì #14luglio, in prima serata su @RaiUno - cinemaecritica : Box Office dal 9 al !2 Luglio Jojo Rabbit Torna al Cinema e Vola in Vetta Scopri la Classifica…… - cinemaecritica : Jojo Rabbit: Torna al Cinema con Successo Oscar Miglior Sceneggiatura Adattata Leggi Più su…… - Anguill_S_Italy : FRANCIA La 'Ragazza in lutto' di Banksy torna a Parigi. I carabinieri hanno consegnato all'ambasciatore francese la… - Anguill_S_Italy : DAL MONDO Usa, torna il lockdown Retromarcia negli Stati Uniti: richiudono molte attività non essenziali. Anche in… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai torna Piero Angela torna con Superquark RAI - Radiotelevisione Italiana Progetto “Capitan Uncino”: 180 ragazzi al lavoro per costruire sei barche a vela

Le telecamere di Rai Gulp hanno raggiunto Civitavecchia dove ha riaperto i battenti il cantiere UISP dove operano giovani tra i 13 e i 20 anni con o senza disabilità Le telecamere di Rai Gulp sono ent ...

THE RESIDENT 2/ Anticipazioni 21 luglio: Conrad Hawkins sotto accusa

Torna martedì prossimo, sempre su Raiuno, il secondo appuntamento con la nuova stagione di The Resident. “Questione di tempo”, “Il germe” e “Incubi” sono i titoli dei tre nuovi episodi del 21 luglio.

Le telecamere di Rai Gulp hanno raggiunto Civitavecchia dove ha riaperto i battenti il cantiere UISP dove operano giovani tra i 13 e i 20 anni con o senza disabilità Le telecamere di Rai Gulp sono ent ...Torna martedì prossimo, sempre su Raiuno, il secondo appuntamento con la nuova stagione di The Resident. “Questione di tempo”, “Il germe” e “Incubi” sono i titoli dei tre nuovi episodi del 21 luglio.