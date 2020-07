Bologna-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Dazn di Bologna-Napoli, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. Al Dall’Ara è tutto pronto per questa sfida tra due squadre ormai senza particolari obiettivi e in discreta forma. Entrambe reduce da un pareggio per 2-2, anche se arrivato in maniera diversa, chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio programmato alle ore 19.30 di mercoledì 15 luglio. Bologna-Napoli sarà visibile in diretta tv su Dazn 1 con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero. Leggi su sportface

