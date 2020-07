Firefox e Chrome: arriva AVIF, l’alternativa al Jpeg (Di lunedì 13 luglio 2020) Firefox e Chrome hanno annunciato che supporteranno a breve, il nuovo formato fotografico AVIF. Questo nuovo formato sostituirà (forse completamente), il vecchio Jpeg, rendendo le immagini molto più leggere.Dunque, un’alternativa alle foto in Jpeg, forse migliore anche dei Png o del più recente WebP. Cos’è AVIF AVIF – Image File Format. Si tratta di un formato sviluppato da Alliance for Open Media (AOMedia), completamente gratuito, che grazie alle sue caratteristiche tecniche sembra essere il sostituto ideale di Jpeg. La compressione può arrivare a creare file fino a dieci volte più leggeri rispetto a quelli Jpg, mantenendo però una qualità elevata. ... Leggi su quotidianpost

Joker__Reloaded : @davidepollak2 su firefox e chrome su pc, pare che su firefox sia stata rimossa (infatti io su firefox me la tengo… - blackeyes972 : Come utilizzare più cartelle di download in Firefox o Chrome Le persone ogni giorno scaricano una moltitudine di fi… - s3nt1 : @Pantalaimon83 @cranfan84 Quello che ti consiglio, che a prescindere, di sostituire il browser si sistema (che io t… - blackeyes972 : Come utilizzare più cartelle di download in Firefox o Chrome Le persone ogni giorno scaricano una moltitudine di fi… - Il_Simone : @Tomy74918413 Chrome usa un sacco di ram. Io uso da anni Opera. Firefox è piu intuitivo. -

Ultime Notizie dalla rete : Firefox Chrome Chrome e Firefox: 398 giorni per un certificato HTML.it Wall Street Journal: “Basta con Chrome. Safari e Edge sono semplicemente migliori”.

“Certo, Chrome vanta una quota di mercato tra i browser superiore a Firefox, Safari e Edge ma tutti questi sono effettivamente diventati piuttosto validi negli ultimi anni”, spiegando che anche ...

AVIF, il nuovo formato fotografico supportato da Chrome e Mozilla

L’epoca dei file Jpeg potrebbe essere vicina alla sua fine e a uccidere questo formato di compressione per le foto non saranno né il Png né il recente WebP: sarà AVIF, AV1 Image File Format. AVIF, inf ...

“Certo, Chrome vanta una quota di mercato tra i browser superiore a Firefox, Safari e Edge ma tutti questi sono effettivamente diventati piuttosto validi negli ultimi anni”, spiegando che anche ...L’epoca dei file Jpeg potrebbe essere vicina alla sua fine e a uccidere questo formato di compressione per le foto non saranno né il Png né il recente WebP: sarà AVIF, AV1 Image File Format. AVIF, inf ...