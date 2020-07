Calcio, Haaland cacciato da un locale in Norvegia: l’attaccante del Borussia Dortmund discute con il buttafuori – Video (Di lunedì 13 luglio 2020) L’attaccante del Borussia Dortmund, Erling Haaland è stato cacciato da una discoteca norvegese. Il giovane giocatore sta infatti trascorrendo le ferie nel suo Paese d’origine, e durante il weekend ha passato una serata a ballare. Il Video di quanto successo è subito finito sui social, prima su Snapchat poi condiviso su altri, facendo in poche ore il giro del mondo. Nelle immagini Haaland discute con il buttafuori, mentre gli amici cercano di allontanarlo. L'articolo Calcio, Haaland cacciato da un locale in Norvegia: l’attaccante del Borussia Dortmund discute con il ... Leggi su ilfattoquotidiano

