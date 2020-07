Stadio e Caffè Borghetti, come nasce questa tradizione? (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di Lettura: 15 minuti Un piattino con un pò ricotta, una spolverata di zucchero e uno schizzo di un liquore al caffè. Da bambino capitava che nonna mi preparasse questa specie di dolce dopo pranzo e io, presa la mia forchettina e un fazzoletto di carta, correvo in sala a mangiarmelo davanti a Lupin. Questo è il primo ricordo che ho se penso al Caffè Borghetti: nonna Antonietta, io seduto su un vecchio divano verde di velluto e l’ispettore Zenigata sempre arrabbiato. È molto probabile, anzi diciamo quasi certo, che qualsiasi marchigiano nato nella provincia di Ancona sia venuto alla luce in una casa dove, comoda in una qualche dispensa della cucina, stava già una bottiglia di Caffè Borghetti. “Avrai sempre Borghetti ... Leggi su lapiazzettadellosport

