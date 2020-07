L’Atalanta invita il “terrone” a Zingonia, Gasperini: “Non è un problema mio” (Di domenica 12 luglio 2020) “Non sono coinvolto. Abbiamo già invitato la persona a Zingonia. Non è un problema mio. Ma nemmeno dell’Atalanta”. Così Gian Piero Gasperini commenta a caldo, in collegamento a Dazn dopo Juve-Atalanta, la notizia che la Procura federale ha aperto un procedimento nei confronti del team manager dell’Atalanta e della società per responsabilità oggettiva, per il video delle offese al tifoso del Napoli che ha infiammato i social nel pomeriggio. Quello, per capirci, nel quale il dirigente nerazzurro risponde alla provocazione del tifoso con un plateale “terrone del ca…”. L'articolo L’Atalanta invita il “terrone” a Zingonia, Gasperini: “Non è un ... Leggi su ilnapolista

