Lippi: «9 luglio 2006? Giocatori fantastici e un fenomeno gioca ancora…» (Di giovedì 9 luglio 2020) Marcello Lippi ha inviato un messaggio a Sky Sport per festeggiare il 14° anniversario della conquista del Mondiale azzurro Marcello Lippi ha inviato un breve messaggio a Sky Sport nel giorno del 14° anniversario della conquista del Mondiale 2006. «Oggi è il 14esimo compleanno del Mondiale del 2006, una grande cavalcata, una grande avventura che ho avuto l'onore e il piacere di fare con calciatori fantastici. Voglio salutarli tutti, indistintamente. Addirittura uno gioca ancora, è un fenomeno e come tale fa cose fenomenali, chissà per quanti anni giocherà ancora. Tanti di loro poi sono rimasti nel calcio e sono diventati allenatori importanti».

