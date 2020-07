De Rossi: “Il Boca? Esperienza incredibile ma breve. Vorrei tornarci da allenatore” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Terminata l’Esperienza al Boca Juniors, Daniele De Rossi è tornato a parlare della sua Esperienza con la maglia degli Xeneizes ai microfoni di “La Nacion“. Queste le parole dell’ex giallorosso che ripercorre l’avventura alla Bombonera: “Ho in testa l’idea di tornare come allenatore del Boca oltre che come turista. Di Buenos Aires mi manca tutto, e mi dispiace perché mi dicono che in Argentina la situazione è molto complicata. I bambini sono più felici qui, oltre al fatto che mio figlio Noah continua a cantare le canzoni del Boca e continua a parlare di Buenos Aires. Ma qui hanno i loro nonni, i loro amici, i loro cugini. Potrei essere l’ultimo della lista come pRossimo allenatore, ma la mia ... Leggi su alfredopedulla

