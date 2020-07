Corte Costituzionale: "Legittimo estromettere Aspi dalla ricostruzione del Ponte di Genova"" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non è ilLegittimo estromettere Aspi dalla ricostruzione del Ponte Morandi. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che ha ritenuto non fondate le questioni relative all’esclusione legislativa di Aspi dalla procedura negoziata volta alla scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demolizione e di ricostruzione del Ponte Morandi. “Autostrade per l’Italia, nel corso di questi due anni, ha supportato in ogni modo la realizzazione del nuovo viadotto sul Polcevera facendosi carico della totalità delle spese di demolizione e costruzione. Le risorse complessivamente stanziate per Genova, sotto forme di indennizzi e sostegno a ... Leggi su huffingtonpost

fattoquotidiano : Un’altra bocciatura – l’ennesima – della Corte costituzionale affossa una legge della giunta Toti... [di… - petergomezblog : #Ponte Morandi, la Corte Costituzionale: “Non è illegittimo estromettere Autostrade per l’Italia dalla ricostruzion… - HuffPostItalia : Corte Costituzionale: 'Legittimo estromettere Aspi dalla ricostruzione del Ponte di Genova'' - micheilucia : RT @FQLive: #ULTIMORA La Corte Costituzionale: 'Non è illegittimo estromettere Autostrade' - Patty66509580 : @ElenaDettori @pagliani_t @Mov5Stelle @DaniloToninelli La Consulta asfalta i Benetton. Per la Corte Costituzionale… -