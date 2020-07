Bimbo scomparso in Salento nel 1977, identificato presunto sequestratore: è un amico di famiglia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mauro Romano aveva 6 anni quando sparì a Racale il 20 giugno 1977 e non è più stato ritrovato: secondo la procura di Lecce si allontanò con un uomo che chiamava "zio". Lo scorso febbraio l'arresto di un 71enne di Taviano, che non è l'uomo appena identificato, ha permesso di... Leggi su repubblica

Corriere : Svolta su Mauro Romano, scomparso a sei anni nel 1977. Identificato rapitore - AnsaPuglia : Bimbo scomparso nel 1977: identificato sequestratore. A Racale, nel Leccese. Mauro Romano aveva sei anni #ANSA - donorapotente : RT @repubblica: Bimbo scomparso in Salento nel 1977, identificato presunto sequestratore: è un amico di famiglia - RosaConte20 : Lecce, bimbo scomparso nel 1977: dopo 43 anni identificato il sequestratore. Mauro lo chiamava zio - Alyas15925294 : RT @rep_bari: Bimbo scomparso in Salento nel 1977, identificato presunto sequestratore: è un amico di famiglia [aggiornamento delle 11:28]… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo scomparso Lecce, bimbo scomparso nel 1977: dopo 43 anni identificato il sequestratore. Mauro lo chiamava zio Il Messaggero Svolta sulla scomparsa del piccolo Mauro Romano: individuato il presunto sequestratore

Novità sul caso della scomparsa del piccolo Mauro Romano. Un amico di famiglia, che oggi ha circa 70 anni, e che il piccolo Mauro Romano - scomparso a Racale (Lecce) il 20 giugno 1977 all'età di sei a ...

Lecce. Bimbo scomparso nel 1977: identificato sequestratore

L’uomo è stato identificato con la riapertura dell’inchiesta voluta dal procuratore di Lecce e dopo le istanze dell’avvocato della famiglia del bimbo Milano, abusi su tre bambini. Arrestato educatore ...

Novità sul caso della scomparsa del piccolo Mauro Romano. Un amico di famiglia, che oggi ha circa 70 anni, e che il piccolo Mauro Romano - scomparso a Racale (Lecce) il 20 giugno 1977 all'età di sei a ...L’uomo è stato identificato con la riapertura dell’inchiesta voluta dal procuratore di Lecce e dopo le istanze dell’avvocato della famiglia del bimbo Milano, abusi su tre bambini. Arrestato educatore ...