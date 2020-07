Android: Italia nella Top 5 degli Stati più colpiti da malware (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nel rapporto mensile di Trend Micro Research sul livello di sicurezza di Android, si delineano due trend molto chiari: una crescita del 3,6% in più rispetto al mese precedente degli attacchi malware a livello mondiale, giunti a quota 430mila attacchi, e l’ingresso dell’Italia nella top 5 mondiale degli Stati più colpiti da malware sulla piattaforma Google, con il 2,5% degli attacchi totali. In testa resta sempre saldamente e per distacco il Giappone, col 54% degli attacchi totali. Segue poi l’India con l’8,5%, l’Indonesia col 6,7%, Taiwan col 4,7% e infine appunto l’Italia. “Il panorama delle minacce è in perenne evoluzione, ma gli attacchi Android sono ormai un fenomeno consolidato degli ultimi anni”, ha dichiarato il direttore Marketing di Trend Micro Italia, Lisa Dolcini. “È importante che gli utenti ... Leggi su ilfattoquotidiano

