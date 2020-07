Imprenditore agricolo (Di martedì 7 luglio 2020) Chi è l'Imprenditore agricoloLe attività svolte dall'Imprenditore agricoloL'Imprenditore itticoLe attività connesseChi è l'Imprenditore agricoloTorna su La definizione di Imprenditore agricolo è fornita dall'art. 2135 del codice civile, il cui testo è stato modificato da un decreto (d. lgs. 228/01) per ampliarne il contenuto e restringere, di conseguenza, il campo di applicabilità della più complessa disciplina relativa all'impresa commerciale. In base alla nuova definizione, pertanto, l'Imprenditore agricolo è colui che esercita un'attività fra le seguenti: coltivazione del fondoselvicolturaallevamento di animali Parimenti, tra le attività esercitate dall'Imprenditore agricolo rientrano anche le attività connesse, compiutamente disciplinate dal terzo comma della stessa norma, come... Leggi su studiocataldi

Ultime Notizie dalla rete : Imprenditore agricolo Imprenditore 58enne in terapia intensiva, «Usciva poco di casa e sempre con la... Il Gazzettino La nostra agricoltura è sempre più ‘rosa’

Delle 7.607 imprese "rosa" registrate sul territorio di Forlì-Cesena alla data del 31 dicembre 2019, il 17,5% risultava attivo nell’agricoltura: il secondo settore economico più rappresentato dopo il ...

Agricoltura: via a domande per filiere mais, legumi e soia

A partire dal 1° ottobre sarà possibile richiedere i finanziamenti del Fondo per la competitività delle filiere, previsto dalla legge di Bilancio 2020, a sostegno dei settori del mais, dei legumi e de ...

