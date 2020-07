Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 6 luglio 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. La Lega resta il primo partito del paese e recupera qualche voto. In calo gli altri partitiL'ultimo sondaggio è di:-SWG per Tg La7 del 6 luglio Lega - 26,6% (= rispetto al 22 giugno)Pd - 20% (-0,3%)M5S - 15,7% (-0,3%)FdI - 14% (-0,2%)FI - 5,9% (+0,3%)Italia Viva - 2,9% (-0,1%)- Euromedia Research per Porta a Porta del 1 luglioLega - 25,5% (+0,8% rispetto al 16 giugno)Pd - 20,2% (+0,5%)M5S - 16% (+0,5%)FdI - 13,3% (-0,1%)FI - 7,3% (-0,6%)Italia Viva - 3,4% (+0,1%)- EMG, per Agorà del 25 giugnoLega - 26,8% (+0,2%)Pd - 20,0% (+0,1%)M5S - 16,1% (-0,3%)FdI - 14,4% (+0,4)FI - 6,8% (+0,1%)Italia Viva - 4,8% (-0,1%)- Ixe, per Cartabianca del 16 giugnoLega - 24,3% (-0,7% rispetto al 9 giugno)Pd - 22% (+0,6%)M5S - 16,1 (-1,1%)FdI - ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Dimessi gli ultimi pazienti, al Bufalini chiude l’ultimo reparto Covid post-acuti CesenaToday Turchia: Ciocca, governo Ankara si permette di chiuderci gas

Un gesto intimidatorio". Lo afferma l'europarlamentare pavese della Lega, Angelo Ciocca, nella sua ultima interrogazione indirizzata all'Alto rappresentante della Ue per gli Affari esteri. "Nel ...

Italiano ha giocato nella Fortitudo e gli ultras di Udine non lo vogliono

Inequivocabile striscione dei tifosi dell’Old Wild West contro il neo acquisto del club di Pedone. È l’ultimo atto di una storica (e fuori dai tempi) rivalità con la Effe. Coach Boniciolli: no comment ...

