Coronavirus, 9 casi in Irpinia: si teme focolaio (Di lunedì 6 luglio 2020) Preoccupano i nove nuovi contagi da Covid-19 in provincia di Avellino accertati nelle ultime 48 ore. I possibili focolai sarebbero stati originati probabilmente da persone che rientravano da paesi esteri. Sei persone residenti a S.Lucia di Serino, tra cui un venezuelano di 69 anni ma da dieci anni residente in Irpinia, ricoverato sabato scorso in condizioni critiche anche per patologie pregresse, sono risultate positive ai tamponi al “Moscati” di Avellino; un contagiato a S.Michele di Serino; 2 a Rotondi, appartenenti allo stesso nucleo familiare, mentre per altri due di Serino si attende l’esito del secondo test dopo che erano risultate negative al primo. A Moschiano, dove una 32enne di nazionalita’ romena era risultata positiva venerdi’ al tampone dopo essersi recata in ospedale per partorire, 40 persone che abitano nella palazzina in cui risiede la ... Leggi su ildenaro

Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 192 casi e 7 vittime. Risalgono i malati, tamponi in calo Il Sole 24 ORE CORONAVIRUS: LOMBARDIA, si ANNUNCIA una SECONDA ONDATA di CONTAGI. Ecco perché secondo uno STUDIO MATEMATICO

Coronavirus: 9 nuovi casi in Toscana, nessun morto. C'è un nuovo positivo anche a Grosseto

FIRENZE – In Toscana sono 10.285 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03

