Liverpool, Klopp: «Siamo dove siamo perché abbiamo vinto partite difficili» (Di domenica 5 luglio 2020) Intervistato da Sky Sports, Jurgen Klopp ha commentato la vittoria del Liverpool contro l’Aston Villa ad Anfield Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha così espresso la propria soddisfazione per il successo contro l’Aston Villa: «Questa è stata una gara difficile, per ragioni molteplici. Loro erano organizzati. Dobbiamo restare sul pezzo e fare le cose giuste, nel secondo tempo abbiamo avuto più di qualche buona occasione. Avremmo potuto avere due rigori, ma siamo dove siamo perché abbiamo vinto partite difficili» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il Liverpool si è aggiudicato la Premier League con 7 giornate d'anticipo. Per celebrare la cavalcata della squadra di Klopp è giusto ricordare i 7 giocatori chiave che hanno riportato il titolo ai Re ...