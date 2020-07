L'app che aiuta i ristoratori di Bergamo dopo la pandemia (Di domenica 5 luglio 2020) Se la curva dei contagi da COVID – 19 sembra finalmente dirigersi verso il basso, il paese intero deve ripensare ad una ripartenza che sia, oltre che efficace, anche al 100% sicura. A Bergamo, come sappiamo purtroppo una delle zone più colpite d'Italia e che ha restituito le immagini più tragiche degli ultimi mesi, tre ragazzi, Marco Marchesi, Salvatore Santaniello, Stefano Curnis, hanno realizzato la webapp prenotaunposto.it. Spiegarla è semplice: si tratta di un'applicazione che permette a utenti e gestori di qualsiasi attività, non solo riguardante la ristorazione dunque, di regolare il traffico di clienti e ai clienti di poter usufruire di alcuni servizi con il rischio di contagio ridotto al minimo. dopo la registrazione con nome e cognome è sufficiente scegliere la tipologia di attività desiderata, come una cena al ristorante, un ... Leggi su agi

acmilan : 'We're happy but onto the next one' Watch the full interview on our App ??? - europainitalia : ??Sai che quasi tutte le app dei cellulari funzionano grazie a un satellite? ?? Grazie ai fondi????@ERC_Research, la… - Mov5Stelle : 'CHI DICE IL CONTRARIO È UN CRETINO' L'app #Immuni è stata definita dai tecnici come la miglior app che abbiamo in… - mspiccia : RT @lucaviscardi: @mspiccia @Apple io sono tutto tranne che fanboy ma quello che compri con Apple non è solo il telefono. E' un software ch… - lucaviscardi : @mspiccia @Apple io sono tutto tranne che fanboy ma quello che compri con Apple non è solo il telefono. E' un softw… -

Ultime Notizie dalla rete : app che L'app che aiuta i ristoratori di Bergamo dopo la pandemia AGI - Agenzia Italia Privacy, come bloccare le app sullo smartphone con un codice

Probabilmente starete già proteggendo il vostro telefono con un codice PIN, con un'impronta digitale o un Face-ID (o tutte e tre le cose), ma a volte è sempre meglio aggiungere un ulteriore ostacolo a ...

BFC, Bike Vivere in Movimento è ora anche magazine in allegato a Forbes

BFC Media, società quotata all’Aim, lancia Bike, il nuovo trimestrale del vivere in movimento diretto da Alessandro Rossi (con Luca Gregorio cycling editor e Giovanni Iozzia smart mobility editor), al ...

Probabilmente starete già proteggendo il vostro telefono con un codice PIN, con un'impronta digitale o un Face-ID (o tutte e tre le cose), ma a volte è sempre meglio aggiungere un ulteriore ostacolo a ...BFC Media, società quotata all’Aim, lancia Bike, il nuovo trimestrale del vivere in movimento diretto da Alessandro Rossi (con Luca Gregorio cycling editor e Giovanni Iozzia smart mobility editor), al ...