Covid-party in Alabama: vince chi si contagia per primo (Di domenica 5 luglio 2020) Ai tempi del coronavirus una nuova moda impazza tra gli studenti dell'Alabama: il Covid-party, una scommessa che vince chi si contagia per primo Fa notizia sapere che, mentre tutto il mondo è attraversato dalla paura legata alla diffusione del coronavirus, ci sono persone che evidentemente sottovalutando il problema organizzano dei Covid-party. L'insolita e discutibile idea …

