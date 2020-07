Asia Argento contro X Factor, poi ringrazia Barbara d’Urso (Di domenica 5 luglio 2020) Questi non sono stati anni facili per Asia Argento, tra la morte del compagno Anthony Bourdain, il calvario affrontato dopo la denuncia ad Harvey Weinstein e le accuse di Jimmy Bennett. La ciliegina sulla torta è arrivata con la sua cacciata da X Factor e l’attrice ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. “Dopo Hervey Weinstein mi hanno definito anche una lucciola e sono stata malissimo. Me ne hanno detto davvero tante. Eppure questo mostro ora è in prigione ed è previsto un altro processo a Los Angeles. Mi ha violentata quando avevo appena 21 anni: da quel giorno tutti i Festival sono diventati una persecuzione, un inferno.Quello che mi hanno fatto ad X Factor? Posso solo dire che è stata una cattiveria e un’ingiustizia vera, non è stata sfortuna. In un mondo di maiali viene cacciata una donna ... Leggi su bitchyf

StraNotizie : Asia Argento contro X Factor, poi ringrazia Barbara d'Urso - bompresso01 : Credo che si sia chiuso lui nell'armadio... - blogtivvu : Asia Argento lancia una frecciatina ad X Factor e ringrazia Barbara d’Urso: 'Ero finita...' ????? ? Il resto te lo ra… - blogtivvu : Asia Argento, frecciatina per X Factor e ringraziamenti a Barbara d’Urso: “Ero finita…” -