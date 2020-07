The Deadly Game: Gioco Pericoloso su Iris – trama, cast, finale (Di sabato 4 luglio 2020) Iris propone oggi il film dal titolo The Deadly Game: Gioco Pericoloso. La pellicola è fruibile al canale 22 del digitale terrestre. Il genere è thriller, la durata è di un’ora e 24 minuti e la produzione, datata 2013, è realizzata in Gran Bretagna. The Deadly Game: Gioco Pericoloso – regia, protagonisti, dove è girato La regia è di George Isaac che ha contribuito anche alla scrittura del soggetto e della sceneggiatura. Protagonisti principali sono Toby Stephens nel ruolo di Riley, un ladro professionista, e Jonathon Parker interpretato da Rufus Sewell. Le riprese si sono svolte a Londra e sono durate sette settimane. La produzione è realizzata da George Isaac e Pierre Mascolo. Il titolo originale è All Things To All Men. The Deadly Game: Gioco Pericoloso – trama del film in onda su Iris Siamo a Londra. Nella ... Leggi su maridacaterini

disambiguare : Sì, durante la visione dell'ultima stagione di the seven deadly sins mi sono divertita a fare screen all'animazione… - jordanmiyake : @joliehonfleur the seven deadly sins lo sto vedendo con eklair, death parade mai visto, com'è - _ivanscappini_ : @NetflixIT ma la data di uscita di the seven deadly signs? A me mancano meliodas, escanor & company - kindobie : Sì sto parlando di the seven deadly sins - _dreewme : ho iniziato da poco The Seven Deadly Sins e @ Ban già ti sto sottissimo -

Ultime Notizie dalla rete : The Deadly The Seven Deadly Sins 4: Netflix svela la data d’uscita europea di Wrath of the Gods Justnerd.it Deadly Premonition 2, ecco l’inquietante filmato d’apertura della nuova esclusiva Nintendo Switch

A pochi giorni di distanza dall’arrivo sugli scaffali dei negozi, Toybox ha pubblicato su YouTube il filmato d’apertura di Deadly Premonition 2, nuova esclusiva Nintendo Switch e seguito del titolo de ...

Deadly Premonition 2 pronto a terrorizzare: la sequenza introduttiva del gioco

Con Deadly Premonitions 2 in arrivo su Nintendo Switch, il team di sviluppo offre ai giocatori un piccolo assaggio di ciò che li attende in questa nuova e inquietante avventura. In vista del lancio di ...

A pochi giorni di distanza dall’arrivo sugli scaffali dei negozi, Toybox ha pubblicato su YouTube il filmato d’apertura di Deadly Premonition 2, nuova esclusiva Nintendo Switch e seguito del titolo de ...Con Deadly Premonitions 2 in arrivo su Nintendo Switch, il team di sviluppo offre ai giocatori un piccolo assaggio di ciò che li attende in questa nuova e inquietante avventura. In vista del lancio di ...