Belen Rodriguez un nuovo amore per l’estate? Avrebbe scelto ancora un napoletano doc (Di sabato 4 luglio 2020) La bomba lanciata da Dagospia ieri, ha accesso questo fine settimana di fine estate. E non solo perchè si sarebbe scoperto il motivo della fine del matrimonio tra Stefano e Belen ma anche perchè secondo quanto si legge sul sito, la Rodriguez Avrebbe giù un nuovo amore. La show girl Avrebbe scelto di nuovo un napoletano doc, Gianmaria Atinolfi, imprenditore campano con il quale Avrebbe trascorso qualche giorno a Capri. Ma andiamo per gradi. Nella tarda serata di ieri sera, da Dagospia viene lanciata la bomba. Sul sito di Roberto d’Agostino si legge di questa presunta relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano de Martino. Non ci sono molti dettagli. Pare che il conduttore abbia avuto una relazione clandestina con la Marcuzzi ( che lo ricordiamo a sua volta è sposata con Paolo Calabresi). Belen Avrebbe scoperto il tradimento e per questo Avrebbe ... Leggi su ultimenotizieflash

infoitcultura : Belen Rodriguez è a Napoli: novità importanti su Stefano De Martino - blogtivvu : Belen Rodriguez, continua la “festa” con Gianmaria Antinolfi ma il bacio si fa attendere... ??? ? ???Il resto te lo… - blogtivvu : Belen Rodriguez, continua la “festa” con Gianmaria Antinolfi ma il bacio... - Kwonfident__ : RT @Una_Gioia_Mai: Si però non potete rompere il cazzo se dopo un 2020 di merda per mezz'ora non parliamo dei problemi del mondo e ci occup… - BITCHYFit : Belen Rodriguez ha una nuova fiamma: ecco chi è l’uomo misterioso -