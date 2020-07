Sportitalia - Osimhen-Napoli, c'è intesa totale: manca solo l'ok del Lille (Di venerdì 3 luglio 2020) Sarà un weekend di attesa ma comunque proficuo quello che ci apprestiamo a vivere sulla questione Victor Osimhen-Napoli. Leggi su tuttonapoli

tvdellosport : ?? NAPOLI ?? #Osimhen sempre più vicino ?? L'attaccante nigeriano rientra in albergo. La trattativa con il #Napoli… - GianForzaNapol1 : RT @tuttonapoli: Sportitalia - Osimhen-Napoli, c'è intesa totale: manca solo l'ok del Lille - tuttonapoli : Sportitalia - Osimhen-Napoli, c'è intesa totale: manca solo l'ok del Lille - Spazio_Napoli : - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ?? CASTELVOLTURNO ?? Il ritorno agli allenamenti dopo la sconfitta con l'Atalanta e gli aggiornamenti su #Osimhen ??? @ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Osimhen

Victor Osimhen ed il Napoli, ormai ci siamo. Sembra sia tutto pronto per l'affondo definitivo da parte del club di De Laurentiis. Victor Osimhen ed il Napoli, ormai ci siamo. Sembra sia tutto pronto p ...Victor Osimhen è il nome del momento in casa Napoli. Il portale alfredopedulla.com ha fatto una fotografia della situazione. Victor Osimhen è il nome del momento in casa Napoli. Il portale alfredopedu ...