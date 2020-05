Simulazione | bugia e inganno | le 3 falsità che distruggono i rapporti e le persone

Leggi su dilei

(Di sabato 9 maggio 2020) Che si tratti di una relazione d’amore o di una profonda amicizia, isono complicati e possono mutare nel tempo per le più svariate ragioni. Ma c’è una cosa che li distrugge per sempre e questa si chiama falsità., quando una persona ci tradisce distrugge ogni cosa. Vengono a mancare rispetto e fiducia, i due pilastri di una relazione sana ed equilibrata, cosa resta allora? Niente, non resta più niente. Sono diversi i modi in cui una persona può ferirci, ma il dolore resta pressoché lo stesso, perché un tradimento, di qualsiasi forma esso sia, segna la fine di ogni cosa e manda in frantumi il cuore. Sono molte leabituate a mentire, alcuni lo fanno sin da bambini, per le ragioni più differenti, fino a farlo diventare una pericolosa abitudine che si trascinano dietro fin da ...