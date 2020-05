METEO PEGGIORA dal weekend | ondata TEMPORALI in marcia verso l' Italia

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 8 maggio 2020) L'alta pressione si è ristabilita sull', supportata da nuovi flussi d'aria calda africana che ci accompagneranno fino alle ultime ore della settimana. Le temperature tenderanno ad aumentare ed avremo un assaggio d'estate nel fine settimana. Questa nuova spinta anticiclonica raggiungerà subito il clou, in quanto poi nelverrà gradualmente erosa da ovest da una depressione iberica, con conseguente arrivo di nuvolositàl'a precedere ilmento vero e proprio. Andando con ordine, ilper oggi, venerdì 8 maggio, sarà all'insegna dell'assoluta stabilità. In cielo non mancheranno velature alte e sottili oltre ad innocue stratificazioni, che comunque non saranno in grado di inibire più di tanto il soleggiamento. Nelle ore più calde nubi si formeranno sui rilievi, soprattutto ...