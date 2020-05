Il coronavirus? Come un raffreddore". Il professor Clementi sconcerta la Gruber: "Si sta svuotando, è mutato. E ora..." (Di giovedì 7 maggio 2020) "L'epidemia si sta svuotando e il coronavirus diventerà innocuo Come un raffreddore". Il virologo Massimo Clementi, direttore del laboratorio di virologia del San Raffaele di Milano, dispensa ottimismo a tal punto che anche Lilli Gruber, che lo ha chiamato ospite in collegamento a Otto e mezzo, lo guarda sconcertata. "Se mi fa spiegare - la rassicura il professore - le spiego perché". "Il profilo clinico del virus è mutato - mette subito in chiaro Clementi -. All'inizio dell'epidemia arrivavano 100 persone in pronto soccorso, la maggioranza delle quali bisognose della terapia intensiva, e ora non arrivano più". Al San Raffaele "abbiamo ricoverato 1.000 persone e abbiamo identificato i fattori di rischio che portano a una malattia grave. Sono state poi introdotte terapie efficaci. Noi conosciamo altri 6 coronavirus, e di questi, ... Leggi su liberoquotidiano Medico di Bergamo : “Così abbiamo scoperto come uccide il coronavirus”

I contagi da coronavirus totali registrati ufficialmente dall’inizio dell’epidemia in Italia, secondo gli ultimi dati diffusi oggi dalla Protezione Civile, sono 215.858. Ci sono 1.401 casi registrati ...

Coronavirus: Ascierto, attesi risultati studio tocilizumab

E’ quanto fa sapere Paolo Ascierto, primario dell’Istituto nazionale di ricerca sui tumori Pascale, nel corso di una tavola rotonda promossa dal Rotary Club Napoli ovest, dal titolo “Il Covid-19: ...

