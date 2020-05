Rc auto, ad aprile premi ancora in calo e nuovo record (-15%) (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Dovuto in buona parte allo stop determinato dal Covid-19, continua a calare il costo dell’RC auto in Italia. Se a marzo 2020 le tariffe assicurative hanno iniziato a risentire positivamente del lockdown segnando un -8,05% su base annua, aprile 2020 ha fatto segnare un nuovo record con un eloquente -15,04% rispetto allo stesso mese del 2019. In valori assoluti significa che, lo scorso mese, per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 463,74 euro, vale a dire 82 euro in meno rispetto ad aprile 2019. È quanto emerge dall’analisi di un campione di oltre 800mila preventivi raccolti da Facile.it nel corso dei mesi di aprile 2020 e 2019 e delle quotazioni offerte da un panel di compagnie che rappresentano, considerando i premi totali raccolti, circa il 55% del mercato RCA italiano. “Come avevamo previsto, il calo rilevato a ... Leggi su quifinanza Rc auto - ad aprile premi ancora in calo e nuovo record (-15%)

Mercato auto - stime confermate : aprile a -98%. Unrae : “Subito liquidità alle concessionarie”

Ad aprile immatricolazioni auto praticamente azzerate (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Dovuto in buona parte allo stop determinato dal Covid-19, continua a calare il costo dell’RCin Italia. Se a marzo 2020 le tariffe assicurative hanno iniziato a risentire positivamente del lockdown segnando un -8,05% su base annua,2020 ha fatto segnare uncon un eloquente -15,04% rispetto allo stesso mese del 2019. In valori assoluti significa che, lo scorso mese, per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 463,74 euro, vale a dire 82 euro in meno rispetto ad2019. È quanto emerge dall’analisi di un campione di oltre 800mila preventivi raccolti da Facile.it nel corso dei mesi di2020 e 2019 e delle quotazioni offerte da un panel di compagnie che rappresentano, considerando itotali raccolti, circa il 55% del mercato RCA italiano. “Come avevamo previsto, ilrilevato a ...

HuffPostItalia : Crolla mercato auto: in aprile -97,5% vendite - solomotori : RC auto, prezzi ancora in calo ad aprile per lockdown - Asgard_Hydra : Mercato auto Italia aprile 2020: resistono solo le elettriche | Dati vendite - ALisimberti : RT @ItaliaOggi: Rc auto, nuovo calo record delle tariffe: ad aprile -15% - LorenzoZL74 : RT @MicheleGuetta: In Aprile vendite auto -98% ma il vero problema per lo statalista è quel 2%, 'come hanno fatto a comprare la macchina co… -