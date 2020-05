Elisabe94838092 : RT @LaVeritaWeb: L'ora X per i dispositivi a mezzo euro è scattata ieri. Ma l'imposizione mette in ginocchio i produttori. L'avvocato Gianc… - ssl_ele : Tana per #Arcuri anche lui romanista..e quando la giornalista lo mette in difficoltà..le chiede sei della roma o de… - TaoLove43083017 : RT @LaVeritaWeb: L'ora X per i dispositivi a mezzo euro è scattata ieri. Ma l'imposizione mette in ginocchio i produttori. L'avvocato Gianc… - Massimo10489625 : RT @LaVeritaWeb: L'ora X per i dispositivi a mezzo euro è scattata ieri. Ma l'imposizione mette in ginocchio i produttori. L'avvocato Gianc… - MaurizioTorchi2 : RT @LaVeritaWeb: L'ora X per i dispositivi a mezzo euro è scattata ieri. Ma l'imposizione mette in ginocchio i produttori. L'avvocato Gianc… -

Ultime Notizie dalla rete : ARCURI METTE ARCURI METTE IN GUARDIA SU APP IMMUNI/ 'Utile solo con tamponi a tappeto' Il Sussidiario.net ARCURI METTE IN GUARDIA SU APP IMMUNI/ “Utile solo con tamponi a tappeto”

Arcuri mette in guardia su App Immuni. “Utile solo con tamponi a tappeto”, il commissario all’emergenza spiega il necessario sviluppo per rendere l’app efficace.

App Immuni, Arcuri: “Pronta per fine maggio ma servono tanti tamponi”

Entro fine maggio l'app Immuni dovrebbe essere disponibile e utilizzabile, ma sarà utile soltanto effettuando un elevato numero di tamponi. L’app Immuni, che sarà utile per il tracciamento dei contagi ...

Arcuri mette in guardia su App Immuni. “Utile solo con tamponi a tappeto”, il commissario all’emergenza spiega il necessario sviluppo per rendere l’app efficace.Entro fine maggio l'app Immuni dovrebbe essere disponibile e utilizzabile, ma sarà utile soltanto effettuando un elevato numero di tamponi. L’app Immuni, che sarà utile per il tracciamento dei contagi ...