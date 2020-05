Fase 2 | ecco la nuova autocertificazione per incontrare i congiunti

you_trend : ?? #Coronavirus, ecco le 26 province senza nuovi casi confermati oggi (esclusi i casi 'in fase di definizione/aggior… - Agenzia_Ansa : Fase 2, ecco cosa si può fare e cosa no da lunedì. Il documento del governo sulle novità del Dpcm del 26 aprile… - repubblica : Coronavirus. Biglietti nominali e mascherine a bordo: ecco la fase 2 di Trenitalia [aggiornamento delle 17:06] - barby85493876 : RT @tempoweb: #Fase2 ecco la nuova #autocertificazione per incontrare i #congiunti - GanzerliPaolo : RT @ZonNapoli: #fase2 tutto quello che si può fare... #autocertificazione #congiunti #Conte #lockdownitalia #Iorestoacasa -

Ultime Notizie dalla rete : Fase ecco Fase 2, circolare Viminale: congiunti, viaggi fra regioni, mascherine e parchi, ecco le regole Il Messaggero Niente autocertificazione per lavoro e sport, ecco quando serve il modulo

L'autocertificazione serve ancora? E in quali casi? Sul modulo che ha accompagnato questi mesi di quarantena, adesso, alla vigilia della fase 2 nascono nuovi dubbi. Il modulo non cambia, è lo stesso u ...

Caos Serie A, le Regioni anticipano il Governo: ecco le squadre che riprenderanno gli allenamenti

Sei calciatori all'ora, solo la mattina e senza tecnici ma con un presidio sanitario d'emergenza, da lunedì il Sassuolo apre il Mapei Football Center per "sedute individuali facoltative". Da martedì i ...

