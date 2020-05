Maksimovic: "Manca il calcio e vivere la città, il centro è già pronto per il 18. Peccato lo stop mentre risalivamo. Gattuso ci ha detto..." (Di sabato 2 maggio 2020) Lunga intervista a Sky Sport per il difensore azzurro Nikola Maksimovic che s'è raccontato tra gli allenamenti in casa ed il nuovo corso di Rino Gattuso: "Fortunatamente sto bene, sono a casa e rispetto le regole. Leggi su tuttonapoli Con Maksimovic il Napoli non sente la mancanza di Koulibaly

Rinnovo Maksimovic - accordo raggiunto : manca solo la firma (Di sabato 2 maggio 2020) Lunga intervista a Sky Sport per il difensore azzurro Nikolache s'; raccontato tra gli allenamenti in casa ed il nuovo corso di Rino Gattuso: "Fortunatamente sto bene, sono a casa e rispetto le regole.

tuttonapoli : Maksimovic: 'Manca il calcio e vivere la città, il centro è già pronto per il 18. Peccato lo stop mentre risalivamo… - naibisaid_ : RT @SkySport: Napoli, Maksimovic: 'Pronti per la ripresa il 18 maggio. Mi manca il calcio... al bar' - SkySport : Napoli, Maksimovic: 'Pronti per la ripresa il 18 maggio. Mi manca il calcio... al bar' - MundoNapoli : Nikola Maksimovic: “Mi manca la città di Napoli” - FansCalcio : Napoli, Maksimovic: ‘Pronti per la ripresa il 18 maggio. Mi manca il calcio… al bar’ -