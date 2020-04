Juventus | Bernardeschi | «Vi racconto la mia quarantena»

(Di martedì 28 aprile 2020) Federicoracconta il suo periodo di forzata chiusura in casa. Ecco le parole del centrocampista dellaFederico, in un’intervista per The Athletic, ha parlato della suachiuso in casa per l’emergenza Coronavirus. QUOTIDIANITA’ – «Ogni mattina alle 8.30 guardo il telegiornale: questa è la prima cosa che faccio. L’informazione è veramente importante, sapere che cosa sta accadendo intorno a te, e avere una speranza ogni mattina di sentire notizie positive che il giorno prima non c’erano. Ne stiamo venendo fuori piano piano ma ancora c’è tanto da fare». Leggi su Calcionews24.com

