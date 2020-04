Calciomercato, svelato il futuro di Higuain. Il papà del Pipita: “Ecco dove giocherà” (Di lunedì 27 aprile 2020) Higuain JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni e come trapelato dalle dichiarazioni del padre di Higuain, il Pipita potrebbe restare alla Juventus fino al termine del suo contratto. Il papà dell’attaccante argentino, intervistato ai microfoni di “LM Nequén”, ha così ammesso: “​Tutto quello che si dice su Gonzalo non è vero. Posso dirvi una cosa: Gonzalo rimarrà alla Juventus perché ha ancora un anno e mezzo di contratto e lo rispetterà, concluderà il suo ciclo alla Juve previsto dal contratto attuale”. Higuain Juventus, cessione possibile: da valutare i prossimi scenari di mercato Nonostante la smentita del padre di Higuain, la sua cessione potrebbe rappresentare uno dei temi caldi della prossima finestra di mercato estivo. Il papà del Pipita ha poi ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 27 aprile 2020)JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni e come trapelato dalle dichiarazioni del padre di, ilpotrebbe restare alla Juventus fino al termine del suo contratto. Il papà dell’attaccante argentino, intervistato ai microfoni di “LM Nequén”, ha così ammesso: “​Tutto quello che si dice su Gonzalo non è vero. Posso dirvi una cosa: Gonzalo rimarrà alla Juventus perché ha ancora un anno e mezzo di contratto e lo rispetterà, concluderà il suo ciclo alla Juve previsto dal contratto attuale”.Juventus, cessione possibile: da valutare i prossimi scenari di mercato Nonostante la smentita del padre di, la sua cessione potrebbe rappresentare uno dei temi caldi della prossima finestra di mercato estivo. Il papà delha poi ...

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Otto anni dopo riecco i #RollingStones: svelato il nuovo inedito registrato in quarantena VIDEO #LivingInAGhostTown https://t… - marco02889450 : RT @cmdotcom: Otto anni dopo riecco i #RollingStones: svelato il nuovo inedito registrato in quarantena VIDEO #LivingInAGhostTown https://t… - cmdotcom : Otto anni dopo riecco i #RollingStones: svelato il nuovo inedito registrato in quarantena VIDEO #LivingInAGhostTown… - sportli26181512 : Otto anni dopo riecco i Rolling Stones: svelato il nuovo inedito registrato in quarantena VIDEO: I Rolling Stones s… - ParmaLiveTweet : Santacroce: 'Crespo l'attaccante più difficile da marcare. A Parma gli chiesi di lasciarmi un ricordo': L'ex difens… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato svelato La Juve sogna Haaland, che svela i suoi idoli: 'Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic' Calciomercato.com Cannavaro a Gomez su Instagram: "Quando ero al Tianjin ti ho chiesto all'Atalanta"

Fabio Cannavaro e Papu Gomez, due grandi campioni del passato e del presente, si sono incontrati virtualmente durante una diretta Instagram. L'occasione è ovviamente quella per scambiare un po' di imp ...

Mbappè al Liverpool?/ Calciomercato, Klopp esce allo scoperto e chiama il papà

Mbappè al Liverpool? Calciomercato, la punta del Paris Saint Germain ora nel mirino di Klopp che ha pure già preso contatti con il papà del francese.

Fabio Cannavaro e Papu Gomez, due grandi campioni del passato e del presente, si sono incontrati virtualmente durante una diretta Instagram. L'occasione è ovviamente quella per scambiare un po' di imp ...Mbappè al Liverpool? Calciomercato, la punta del Paris Saint Germain ora nel mirino di Klopp che ha pure già preso contatti con il papà del francese.