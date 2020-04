Le zanzare trasmettono il Coronavirus? (Di domenica 26 aprile 2020) Le zanzare sono tornate con la bella stagione. Molti temono di venire contagiati dal Covid19 attraverso le loro punture. Ma è così? Tutti i chiarimenti e le rassicurazioni da parte di un’esperta dell’Humanitas di Rozzano. Con l’arrivo della primavera compaiono nuovamente anche le zanzare. Al di là dei fastidi che danno con le loro punture, questi insetti sono portatori di una serie di virus, batteri o parassiti cheArticolo completo: Le zanzare trasmettono il Coronavirus? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Le zanzare NON trasmettono il coronavirus

