Coronavirus, Arcuri “Dal 4 maggio i test sierologici” (Di sabato 25 aprile 2020) ROMA(ITALPRESS) – “Oggi e' la Festa della Liberazione ma non ci siamo liberati dal virus. Non siamo ancora arrivati al 25 Aprile in questa guerra con questo nemico, non abbiamo ancora riconquistato le nostre liberta'. Il nostro avversario e' indebolito ma non sconfitto non dobbiamo permettergli di riconquistare la forza che aveva tempo fa. La vittoria definitiva non ci verra' segnata da nessun decreto, dipendera' solo da noi e dai nostri comportamenti, soprattutto nei prossimi giorni”. Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, in conferenza stampa, sottolineando come dal 4 maggio, la data in cui probabilmente iniziera' la Fase 2, sara' necessario continuare a seguire comportamenti “di spirito di sacrificio e senso di appartenenza alla comunita' nazionale soprattutto ora che abbiamo dimostrato di essere sulla buona ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Arcuri : 4 maggio via a test sierologici - mascherine a prezzo fisso

