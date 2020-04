pcexpander : Xiaomi: lanciato un nuovo monitor e una nuova multipresa elettrica con ricarica rapida (foto)#pcexpander #cybernews… - teuzox : @truthpotter @icarxz Samsung e Motorola Meeh, Xiaomi melhor, desculpa me intrometer ?? - GerardoToriello : BEMASK IN PREORDINE???? ??Spedizione gratuita in 24h #restaacasa ?? Visita il sito per scoprire i nuovi BEpods 2020… - AndreaToolbox : HOMSCAM T2C Cuffie Bluetooth 5.0 QCY Auricolari Bluetooth Senza Fili Auricolari Wireless Stereo Sportivi in Ear con… - _threads_honeyy : (Segun el ultimo digito de tu like) Marca: 0,1 Samsung 2,3 Huawei 4,5 iPhone 6,7 Motorola 8,9 Xiaomi -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi Samsung Xiaomi e Samsung protagonisti di particolari brevetti per smartphone e tablet TuttoAndroid.net Xiaomi: uno smartphone 5G a meno di 140 euro entro fine anno

Oltre che su uno smartphone economico con supporto 5G, Xiaomi sta lavorando su un dispositivo dotato di display flessibile e design simile a quello che abbiamo visto nel Galaxy Z Flip (sembra infatti ...

Smartphone Xiaomi con fotocamera e display rotante?

Qualcosa di simile si è già visto nel mercato degli smartphone con il Galaxy A80 di Samsung e la sua tripla fotocamera rotante. Il vantaggio di un tale tipo di fotocamera è che la fotocamera ...

