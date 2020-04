“Non ho l’età” per uscire da casa: fa ridere (e indigna) la trovata di Colao sugli over 60 (Di venerdì 24 aprile 2020) Ma si doveva proprio mobilitare una task force di esperti per decidere modi e tempi della sospirata fase 2? La perplessità sta diventando rabbia con l’ultima trovata di Vittorio Colao. Secondo il capo degli esperti, gli over 60 dovrebbero rimanere a casa anche nella fase che si aprirà il 6 maggio. Ora e sempre quarantena. Probabilmente non se ne farà nulla, per la contrarietà già espressa da Giuseppe Conte. Però ci poteva pensare bene, il capo del governo, prima di arruolare i supermanager. Il fatto però fa riflettere sull’inutilità (e dannosità) dei “tecnici” arruolati dalla politica. Parliamo di gente, normalmente competente nel suo campo, ma a cui non si può far decidere nulla che riguardi la collettività. Se lo fanno, sono di solito dolori. Perché si tratta di una categoria ... Leggi su secoloditalia “Non mi ha mai parlato. Ha fatto dichiarazioni stupide - forse dovute all’età” : ex Real Madrid contro Capello (Di venerdì 24 aprile 2020) Ma si doveva proprio mobilitare una task force di esperti per decidere modi e tempi della sospirata fase 2? La perplessità sta diventando rabbia con l’ultimadi Vittorio. Secondo il capo degli esperti, gli60 dovrebbero rimanere aanche nella fase che si aprirà il 6 maggio. Ora e sempre quarantena. Probabilmente non se ne farà nulla, per la contrarietà già espressa da Giuseppe Conte. Però ci poteva pensare bene, il capo del gno, prima di arruolare i supermanager. Il fatto però fa riflettere sull’inutilità (e dannosità) dei “tecnici” arruolati dalla politica. Parliamo di gente, normalmente competente nel suo campo, ma a cui non si può far decidere nulla che riguardi la collettività. Se lo fanno, sono di solito dolori. Perché si tratta di una categoria ...

