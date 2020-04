Napoli, Castel Volturno è ok. Ma manca un parlatorio (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Napoli studia un luogo dove poter far incontrare dirigenti e persone dello staff tecnico per discutere della squadra Il Napoli avrà pronto il centro sportivo di Castel Volturno verso la fine del mese, quando verrà effettuato il secondo intervento di sanificazione. Occorrerà però una modifica in base al protocollo stilato dalla FIGC. Un ambiente che non generi rischi e permette ai componenti della società di discutere e confrontarsi sulle mosse dirigenziali da attuare. Una sorta di parlatorio per l’allenatore Gennaro Gattuso, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e tanti altri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Gazzetta : Il Napoli allestisce una zona colloqui a Castel Volturno

Napoli - ecco cosa succederà a Castel Volturno prima della ripresa del campionato

Sky - Napoli lavora a due soluzioni per la ripresa : non è certo ritiro permanente a Castel Volturno (Di mercoledì 22 aprile 2020)

