Lapo Elkann: «Mio nonno sarebbe andato in Europa con un piano più caz*uto» | VIDEO (Di mercoledì 22 aprile 2020) Giovedì ci sarà il Consiglio Europeo straordinario con i vari leader politici degli Stati membri che daranno le proprie valutazioni sul pacchetto di aiuti e provvedimenti stilati due settimane fa dall’Eurogruppo. In Italia c’è grande fermento, come confermato dalle sedute in Aula di martedì nelle quali le opposizioni hanno ricordato a Giuseppe Conte come questo passaggio sarà fondamentale per il futuro del nostro Paese. Questa mattina, ospite di Agorà (su Rai 3), Lapo Elkann ha parlato di quel che accadrà a Bruxelles, criticando l’operato nel governo e citando suo nonno Gianni Agnelli. LEGGI ANCHE > Lapo Elkann contesta il comportamento di Salvini. Il leghista risponde: «Dichiarazioni stupefacenti» La conduttrice, Serena Bortone, in chiusura di collegamento ha chiesto a Lapo Elkann cosa avrebbe detto ... Leggi su giornalettismo Lapo Elkann a Storie Italiane : «Ho deciso di cambiare vita e aiutare gli altri. Una figlia? La chiamerei Italia»

