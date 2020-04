Fase 2 | i parchi resteranno chiusi | ma sarà possibile spostarsi tra comuni 

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Saranno possibili le passeggiate ma non si potrà correre neiche rimarranno. Saràtra i comuni ma non tra le regioni, andare a trovare i parenti o recarsi alle seconde case ma divieto assoluto di assembramenti. Dovrebbero restare ancora off limits i bar e i ristoranti che potrebbero riaprire dopo seconda metà maggio. Potrebbero alzare prima le saracinesche i negozi al dettaglio, come quelli di abbigliamento ma sempre nel rispetto di regole ferree. Per tutta la giornata il premier Giuseppe Conte ha avuto davanti a se il piano della task force guidata dall'ex ad di Vodafone Colao. Ne ha discusso con i ministri, con il comitato tecnico-scientifico, con le parti sociali e infine con le regioni e i comuni. Frenata sulla possibiilità di riaperture già dal 27 aprile. Poche deroghe - con decreto dei ministri dello Sviluppo ...