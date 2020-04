Con il lockdown aumenta la violenza sulle donne +74% di richieste di aiuto

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 19 aprile 2020) Costrette a stare in casa col proprio aguzzino, paradossalmente per legge. Ilcausa coronavirus può significare anche questo per chi è vittima didomestica. Un dramma subito sollevato dalle associazioni che si occupano di combattere questa piaga e che i dati raccontano in maniera indelebile: sono 2.867 leche si sono rivolte ai centri antidella Rete D.i.Re dal 2 marzo al 5 aprile 2020, il 74,5 per cento in più, pari a 1224, rispetto alla media mensile registrata due anni fa. Le maggioridisono arrivate dalla Lombardia e dalla Toscana.Il governo si è subito mosso promuovendo una chat anti, dunque puntando sull’Sos a distanza per chi è costretto in casa, e sbloccando i fondi per i centri anti. “Il Coronavirus e le misure restrittive potrebbero rappresentare per molte ...