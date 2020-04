Pd Atac: Raggi promette 10 mascherine e ne arriva una (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma – “Il circolo Pd Atac si chiede come mai la sindaca Raggi ha annunciato la distribuzione di kit anti Covid-19 dalla rimessa Atac di Grottarossa, composti da 10 mascherine e poi invece ne sia stata consegnata solo una, da utilizzare in caso di ‘emergenza’ agli operatori di front-line, che tutti i giorni sono impegnati nel servizio di trasporto pubblico a stretto contatto con i passeggeri. Pensiamo sia necessario pensare alla salute sia dei dipendenti che degli utenti, attraverso la fornitura di tutti i presidi di protezione individuale necessari in questa fase ancora critica”. Cosi’ in una nota il coordinatore circolo Pd Atac Claudio Chiovenda. Leggi su romadailynews Coronavirus - Raggi e Atac verso riduzione autobus e metro chiusa alle 21

Raggi : sanificazione straordinaria per flotta Atac

L’ennesima aggressione a un conducente Atac. Raggi : “Vergognoso - vicina a tutti gli autisti” (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma – “Il circolo Pdsi chiede come mai la sindacaha annunciato la distribuzione di kit anti Covid-19 dalla rimessadi Grottarossa, composti da 10e poi invece ne sia stata consegnata solo una, da utilizzare in caso di ‘emergenza’ agli operatori di front-line, che tutti i giorni sono impegnati nel servizio di trasporto pubblico a stretto contatto con i passeggeri. Pensiamo sia necessario pensare alla salute sia dei dipendenti che degli utenti, attraverso la fornitura di tutti i presidi di protezione individuale necessari in questa fase ancora critica”. Cosi’ in una nota il coordinatore circolo PdClaudio Chiovenda.

martaleonardi63 : RT @MercurioPsi: #ATAC - la Sindaca Raggi parla con trionfalismo di 328 nuovi bus in arrivo quest'estate, ma è un altro FALLIMENTO. Nel Pia… - OQuotidianaBlog : Sui nuovi bus Atac in arrivo - RiprendRoma : RT @MercurioPsi: #ATAC - la Sindaca Raggi parla con trionfalismo di 328 nuovi bus in arrivo quest'estate, ma è un altro FALLIMENTO. Nel Pia… - iltrenoromalido : Sui nuovi bus Atac in arrivo - iltrenoromalido : #RomaLido Sui nuovi bus Atac in arrivo: La Sindaca Raggi dalla sua pagina Facebook annuncia… -

Ultime Notizie dalla rete : Atac Raggi Pd Atac: Raggi promette 10 mascherine e ne arriva una RomaDailyNews Sparano sonniferi sui cinghiali e poi li abbattano: parte il contenimento che lascia i cuccioli orfani

Questo è il risultato dell'intervento sui cinghiali di ieri notte in zona Cassia (Roma). I cuccioli sono scappati tutti verso le abitazioni. Sono impauriti, perché hanno perso la loro mamma. È stato ...

Pd Atac: Raggi promette 10 mascherine e ne arriva una

Roma – “Il circolo Pd Atac si chiede come mai la sindaca Raggi ha annunciato la distribuzione di kit anti Covid-19 dalla rimessa Atac di Grottarossa, composti da 10 mascherine e poi invece ne sia ...

Questo è il risultato dell'intervento sui cinghiali di ieri notte in zona Cassia (Roma). I cuccioli sono scappati tutti verso le abitazioni. Sono impauriti, perché hanno perso la loro mamma. È stato ...Roma – “Il circolo Pd Atac si chiede come mai la sindaca Raggi ha annunciato la distribuzione di kit anti Covid-19 dalla rimessa Atac di Grottarossa, composti da 10 mascherine e poi invece ne sia ...