Emergenza Covid-19 | Giovanni Rezza dell’ISS “Il fattore temporale ha salvato il sud | ma

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 13 aprile 2020) Si pensava che il-19 avesse colpito duramente le regioni del meridione d’Italia ma non è stato, fino a questo momento per fortuna, così. La massima allerta scattò quando, circa un mese fa, ci fu l’esodo di persone dal nord al sud d’Italia. Ci si aspettava che nel Sud si accendessero focolai ma le previsioni sono state smentite., capo del dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di Sanità, ha voluto dare una sua interpretazione a quanto è accaduto. Il professore ha spiegato il perché in Lombardia il virus si è diffuso rapidamente mentre al Sud no: “Il virus è entrato in Lombardia, probabilmente già prima del blocco dei voli da Wuhan. E lì si è diffuso in un periodo di picco influenzale: almeno inizialmente è stato molto ...