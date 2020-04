Bollettino coronavirus 11 aprile 2020 della protezione civile (Di sabato 11 aprile 2020) Vediamo insieme il Bollettino coronavirus 11 aprile 2020. Ci saranno delle buone notizie? Dall’inizio della pandemia, oltre un milione e mezzo di persone nel mondo hanno contratto il coronavirus e in Italia i positivi sfiorano le 148000 unità, con oltre 18800 morti. Ad ogni modo i dati registrati ieri sono incoraggianti, poiché i numeri dei contagi e dei decessi, che pure restano alti, vanno pian piano abbassandosi. La giornata, per quanto riguarda l’Italia, è stata contrassegnata dalla conferenza stampa di Giuseppe Conte, nella quale il Presidente del Consiglio ha fatto il punto della situazione, informando i cittadini su nuove disposizioni. Ecco le ultime novità. Emergenza coronavirus: novità dall’Italia e dal mondo Nel pomeriggio di ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto nel corso di una conferenza ... Leggi su pianetadonne.blog Coronavirus - il bollettino della Lombardia : aumentano di nuovo i contagi - +1.546 in 24 ore

Coronavirus Puglia - bollettino covid sabato 11 aprile

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus Coronavirus in Italia, 147.577 casi positivi e 18.849 morti. Il bollettino del 10 aprile Corriere della Sera Covid-19, 95 nuovi casi. Verso il consolidamento, in attesa della discesa

LECCE – Sono 95 i nuovi casi registrati oggi in Puglia di positività al Covid-19, secondo il bollettino diramato dalla Regione, su una base di 1.651 test per rilevare l’eventuale l’infezione. Rispetto ...

Avvocatura UE e Covid-19. Il Bollettino della delegazione italiana al CCBE

L’emergenza da Covid-19: legislazione emergenziale europea, interventi sul funzionamento degli uffici giudiziari e nell’interesse dell’Avvocatura nei Paesi dell’UE. Notizie nel bollettino della ...

