Serie A, il ‘fattore campo’ non esiste più: l’Inter col miglior rendimento esterno (Di martedì 11 febbraio 2020) L'ultima giornata di campionato ha confermato un 'trend' particolare: non esiste più il 'fattore campo' dato che da inizio stagione ad oggi chi ha giocato davanti al proprio pubblico ha totalizzato solo il 52% dei punti a disposizione. Primatista di questi dati, l'Inter di Conte che ha conquistato ben 29 punti lontano da San Siro. fanpage

Dome689 : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, c'era una volta il fattore campo. Già eguagliato il record assoluto di punti in trasferta stabilito nel 2017-2… - mambonuele : @luca_tata ma infatti critico il mio dare per scontato che quel fattore possa essere rilevante in una qualche misur… - caterinagio80 : Serie A, il fattore campo conta ancora? Dopo 23 giornate è record di punti in trasferta -