Torino, stella di David e scritta antisemita sulla porta di una casa (Di domenica 9 febbraio 2020) Francesca Bernasconi Fuori dalla casa di Marcello Segre è comparso il disegno, con la scritta "Jude": "Rammarico per gesti che sviliscono il valore della comunità piemontese" Un'altra scritta antisemita è comparsa su una porta, accompagnata da una stella di David. Questa volta, a subire l'attacco è stato Marcello Segre, presidente dell'associazione italiana Cuore e rianimazione Lorenzo Greco onlus. Questa mattina, sulla porta della casa di Segre, in un quartiere di Torino, è stata disegnata una stella di David. Sotto, la scritta "Juede", che in tesesco significa "ebrea". Sul caso indagano la polizia scientifica e gli uomini della Digos. Si tratterebbe di un altro episodio di antisemitismo, dopo quelli registrati negli ultimi giorni. Solo ieri, all'ingresso della casa in cui visse una donna ebrea, che venne deportata ad Auschwitz nel 1944, era stata trovata una svastica ... ilgiornale

