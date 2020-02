Elezioni in Irlanda, i risultati degli exit-poll: vittoria per il partito di Varadkar (Di domenica 9 febbraio 2020) Elezioni in Irlanda, i risultati degli exit-poll. La vittoria è andata a Leo Varadkar (22,4%) che ha battuto di un foffio Sinn Féin (22,3%). LONDRA (INGHILTERRA) – I risultati definitivi delle Elezioni in Irlanda devono ancora essere pubblicati ma gli exit-poll hanno visto l’exploit del partito di Mary Lou McDonald. Un successo sfiorato visto che il candidato si è fermato al 22,3% rispetto al 22,4% di Leo Varadkar, il primo capo di governo irlandese gay e figlio di immigrati. Niente da fare, invece, per il Centrodestra di Martin che ha ottenuto il 22,2%. Elezioni in Irlanda, non c’è la maggioranza assoluta Lo spoglio è in corso ma molto probabilmente da queste Elezioni non uscirà fuori una maggioranza assoluta. Per poter governare un partito ha bisogno di 80 seggi e il premier uscente Varadkar si dovrebbe fermare intorno a 30-40. In suo aiuto, però, ... newsmondo

